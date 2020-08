Inter-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni

Verso l'esclusione Skriniar ed Eriksen, in difesa c'è Bastoni con Godin e de Vrij. In attacco la coppia Lautaro-Lukaku. Le probabili formazioni di Inter-Shakhtar Donetsk

Il Siviglia ha battuto il Manchester United per 2-1 ed è già in finale e attende la vincente del confronto tra Inter e Shakhtar Donetsk. I nerazzurri, dopo aver vinto contro Getafe e Bayer Leverkusen, puntano a superare anche l'ostacolo ucraino per regalarsi la prima finale europea dopo quella di Champions League nel 2010, che portò al 'Triplete'. La partita tra Inter e Shakhtar Donetsk sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e in chiaro su TV8.

La probabile formazione dell'Inter leggi anche La conferenza stampa di Antonio Conte Antonio Conte dovrebbe ancora una volta rinunciare a Eriksen. In avanti confermata la solita coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. In mezzo al campo spazio a Barella e Gagliardini ai lati di Brozovic, con D'Ambrosio e Young esterni. In difesa verso l'esclusione Skriniar, ci sono Godin, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.