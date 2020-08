Lautaro: "Inter pronta per grandi traguardi"

L'attaccante dopo la doppietta nella semifinale di Europa League: "Abbiamo dimostrato che l'Inter è pronta per grandi traguardi. Stiamo crescendo partita dopo partita". Lukaku: "Vogliamo vincere". D'Ambrosio: "Mai come quest'anno tutti lottano per la stessa causa" INTER-SHAKHTAR 5-0: GOL E HIGHLIGHTS

"Una notte incredibile, una notte da racontare, la abbiamo sognata, era tanto tempo che non giocavo così". È stata la serata di Lautaro Martinez che ha segnato una doppietta (i video dei gol: 1° e 2° ndr), ma anche quella di tutta l'Inter, dominante nel 5-0 sullo Shakhtar in semifinale di Europa League: "Abbiamo dimostrato che l'Inter è pronta per grandi traguardi - ha detto l'argentino dopo la partita -. C'è stato un momento in cui non ero più ai miei livelli, ma anche questo aiuta a crescere e maturare. Ora sono contento per il presente della squadra, che sta dimostrando personalità e crescendo partita dopo partita".

"Dedico i gol ad Agustina" leggi anche Toro, gol per la figlia: e Agustina svela il nome "Sono molto felice anche a livello personale, a breve nascerà mia figlia, per cui dedico i gol alla mia fidanzata e alla mia famiglia" (video). Poi il legame con la squadra: "Feeling con Lukaku? È tutta la squadra che fa bene e cresce giorno dopo giorno, con tanti giovani e giocatori di esperienza come Handanovic o D'Ambrosio. Sono loro che ci aiutano molto, ed è importante che noi li seguiamo. Il Siviglia? È una squadra molto forte, cercheremo di riposarci e poi preparare una partita speciale, una partita che abbiamo sognato. Speriamo che tutto vada bene e che la coppa vada all'Inter".

Lukaku: "Siviglia grande squadra, saremo preparati" INTER Coppie-gol d'Europa: Lukaku-Lautaro a quota 54 "Stiamo lottando per un titolo, manca ancora una partita ma vogliamo vincere. Sappiamo che il Siviglia sia una grande squadra. Dovremo recuperare in questi giorni e ci prepareremo alla partita" - sono invece le parole di Romelu Lukaku al termine della sfida. Poi l'avversario in finale, con l'incrocio sfiorato con l'ex Manchester United: "Io dispiaciuto che non ci sia lo United in finale? Loro hanno fatto e provato di tutto per vincere nella semifinale, e hanno fatto una grande stagione. Solskjaer ha fatto bene, Greenwood sta emergendo, e anche Martial e Rashford hanno disputato una grande annata. Sono contento e gli auguro tutto il meglio per il prossimo anno".