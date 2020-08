1/10

È stata la serata di Lautaro Martinez, che ha letteralmente trascinato l'Inter in finale di Europa League con una doppietta e un assist a Lukaku. Il Toro ha dedicato il primo dei gol realizzati allo Shakhtar alla fidanzata Agustina, in dolce attesa di una bimba. Prima della partita, la stessa modella argentina aveva svelato il nome della nascitura e come il bomber nerazzurro ha reagito alla notizia che diventerà papà.

VIDEO. Gli highlights di Inter-Shakhtar 5-0