Due gol nel 5-0 contro lo Shakhtar Donetsk in semifinale, ora l’obiettivo di alzare al cielo l’Europa League. Lautaro Martinez ha ancora un’ultima richiesta da fare a questa stagione sportiva: "Speriamo che la nostra ultima partita della stagione sia una grande giornata e speriamo di riportare il trofeo in Italia. L'Inter sta crescendo e sta costruendo per fare grandi cose. Voglio provare a vincere il mio primo titolo con l'Inter, sarebbe molto speciale ", ha ammesso l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez , intervistato dal sito dell'Uefa a due giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia.

"Conte si fida di me, gli sarò sempre grato"

"È stato un anno molto difficile per tutti, siamo molto contenti di ciò che abbiamo ottenuto - ha aggiunto l'argentino - anche se forse resta l'amaro in bocca per aver chiuso solo un punto dietro la Juventus in campionato". L’attaccante dell’Inter ha poi parlato così del Siviglia, avversario venerdì sera in finale: "Un avversario tosto, una squadra che gioca bene e che è qui non per caso". Pensiero finale su Conte, allenatore nerazzurro: "Gli sarò sempre grato, si fida di me e questo mi ha aiutato a crescere. Ha aiutato tutto il gruppo a cambiare la mentalità e questo è molto importante per l'Inter", ha concluso Lautaro Martinez.