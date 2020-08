Ormai l'Inter ci ha fatto l'abitudine: il torello scaccia-tensioni alla vigilia della partite importanti. È successo anche prima della finale di Europa League contro il Siviglia e, come sempre, Antonio Conte non ci sta proprio a perdere. Tanti sorrisi per l'allenatore nerazzurro e per il suo gruppo nel corso della rifinitura. Ecco alcune immagini dell'allenamento

IL TORELLO VISTO DA VICINO. VIDEO

INTER, LA PARTITELLA PRE-SIVIGLIA