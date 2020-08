25/29 ©Ansa

MATIAS VECINO: non è a Lisbona per via di un infortunio al menisco, ma una partita in questa Europa League, l'andata dei sedicesimi con il Ludogorets, l'ha giocata. E nel 2009-2010 che faceva? A 18 anni aveva disputato la sua prima stagione nelle giovanili del Central Español di Montevideo. E pochi mesi dopo si sarebbe messo in mostra al campionato sudamericano Under 20 con l'Uruguay