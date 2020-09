"Zlatan ti regala la sua maglia, farà felice tuo figlio"

Le foto postate su Twitter dallo Shamrock Rovers ricostruiscono l'accaduto: a fine gara Greene ha salutato Ibra, autore di una delle due reti che ha deciso la gara in favore del Milan, ricevendo in cambio la maglia dell'attaccante svedese, con il numero 11 sulle spalle. Il giocatore dello Shamrock ha raccontato all'Irish Star Sport come è andata: "Stavo tornando in difesa per un calcio di punizione e ho guardato dietro la porta. Zlatan mi ha chiesto cosa stessi guardando e gli ho risposto che mio figlio Jack era lì a fare il raccattapalle". La risposta dell'attaccante del Milan? "Zlatan ti regala la sua maglia, farà felice tuo figlio". Detto, fatto. A fine gara Ibra si è assicurato di regalare la maglia al suo avversario, che l'ha subito consegnata a suo figlio Jack, immortalato sorridente con lo speciale omaggio del centravanti del Milan. A colpire Greene non è stato solo il regalo di Ibra, ma anche il fair play dei rossoneri: "Il Milan ha esibito classe durante la partita e fuori e ha dimostrato perchè è un club così importante". In Irlanda il Milan ha vinto su tutta la linea: sul campo e dopo il fischio finale.