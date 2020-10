Con gli ultimi preliminari che si giocheranno questa sera si avrà il quadro delle 48 squadre partecipanti al sorteggio dei gironi, domani alle ore 13 a Nyon. Roma e Napoli sono in prima fascia, il Milan deve superare l'ostacolo Rio Ave per qualificarsi. Il sorteggio sarà in diretta tv dalle 12.45 su Sky Sport 24 e Sky Sport Football, e in live streaming su skysport.it

Mancano solo gli ultimi scontri preliminari, poi questa sera avremo il quadro completo delle squadre partecipanti all’edizione 2020/21 dell’Europa League. E domani, venerdì 2 ottobre alle 13, sarà già tempo di sorteggio per stabilire i gironi.

Sono 48, in tutto, le squadre che partecipano al sorteggio. Divise in 4 fasce in base al coefficiente Uefa, daranno vita ai 12 gironi di Europa League. Roma e Napoli sono certe di essere teste di serie (in prima fascia). Il Milan, che stasera affronta nel preliminare i portoghesi del Rio Ave, in caso di vittoria finirebbe in terza o quarta fascia. Così come per la Champions, nello stesso girone non possono essere inserite squadre dello stesso Paese.



Dove vedere il sorteggio di Europa League?

Il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2020/21 si svolgerà domani, venerdì 2 ottobre, alle ore 13.00 a Nyon. Un evento che Sky trasmetterà a partire dall’avvicinamento: si inizia alle ore 12.45 su Sky Sport 24 e Sky Sport Football, diretta visibile anche in live streaming su skysport.it. In studio Leo Di Bello, affiancato da Riccardo Trevisani e Beppe Bergomi, per commentare la composizione dei gironi.

Quali squadre partecipano al sorteggio?

Al sorteggio parteciperanno 48 squadre: 18 ammesse direttamente, altre 21 sono le vincitrici degli spareggi, 6 quelle eliminate agli spareggi di Champions League e altre 3 eliminate al terzo turno di qualificazione di Champions (percorso Piazzate). Le italiane sono Roma e Napoli, oltre al Milan se stasera supererà il preliminare con il Rio Ave. Ecco i club qualificati finora:

SPAGNA: Villarreal, Real Sociedad

Villarreal, Real Sociedad INGHILTERRA: Leicester, Arsenal

Leicester, Arsenal ITALIA: Napoli, Roma

Napoli, Roma GERMANIA: Bayer Leverkusen, Hoffenheim

Bayer Leverkusen, Hoffenheim FRANCIA: Lille, Nizza

Lille, Nizza PORTOGALLO: Sporting Braga, Benfica

Sporting Braga, Benfica OLANDA: Feyenoord, AZ Alkmaar

Feyenoord, AZ Alkmaar AUSTRIA: Wolfsberg, Rapid Vienna

Wolfsberg, Rapid Vienna BELGIO: Anversa, Gent

Anversa, Gent REPUBBLICA CECA: Sparta Praga, Slavia Praga

Sparta Praga, Slavia Praga RUSSIA: Cska Mosca

Cska Mosca UCRAINA: Zorya Luhansk

Zorya Luhansk TURCHIA: Sivasspor

Sivasspor NORVEGIA: Molde

Molde CIPRO: Omonia Nicosia

Omonia Nicosia GRECIA: Paok

Paok ISRAELE: Maccabi Tel-Aviv





A queste 27 squadre si aggiungeranno le 21 vincitrici degli ultimi preliminari, che si giocano questa sera: Cluj-KuPS, Ararat Armenia-Stella Rossa, Dinamo Zagabria-Flora Tallinn, Malmoe-Granada, Rosenborg, PSV Eindhoven, Slovan Liberec-Apoel Nicosia, Sporting Charleroi-Lech Poznan, Hapoel Beer Sheva-Viktoria Plzen, Dynamo Brest-Ludogorets, Copenhagen-Rijeka, FK Sarajevo-Celtic, Legia Varsavia-Qarabag, Standard Liegi-MOL Fehervar, Basilea-Cska Sofia, Dundalk-Klaksvik, Young Boys-KF Tirana, Aek Atene-Wolfsburg, Rangers-Galatasaray, Rio Ave-Milan, Sporting Lisbona-Lask, Tottenham-Maccabi Haifa



Quali sono le fasce?

Le 4 fasce sono definite in base ai coefficienti dei club, determinati dalla somma dei punti conquistati nei cinque anni precedenti, ma contribuisce anche il coefficiente della rispettiva Federazione nello stesso periodo (prevale il più alto). Alcune squadre sono già certe della fascia in cui saranno inserite; altre sono ancora “in bilico” tra due (o addirittura tre) fasce, in attesa delle ultime 21 qualificate.

PRIMA FASCIA

Arsenal (Inghilterra)

Roma (Italia)

Napoli (Italia)

Benfica (Portogallo)

Bayer Leverkusen (Germania)

Villarreal (Spagna)

CSKA Mosca (Russia)



PRIMA O SECONDA FASCIA

Sporting Braga (Portogallo)

Gent (Belgio)

Sparta Praga (Repubblica Ceca)

PRIMA, SECONDA O TERZA FASCIA

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Rapid Vienna (Austria)

Leicester (Inghilterra)

SECONDA O TERZA FASCIA

Paok (Grecia)

Real Sociedad (Spagna)

AZ (Olanda)

Feyenoord (Olanda)

SECONDA, TERZA O QUARTA FASCIA

Maccabi Tel-Aviv (Israele)

Molde (Norvegia)

Hoffenheim (Germania)

TERZA O QUARTA FASCIA

Zorya (Ucraina)

Lille (Francia)

Nizza (Francia)

Anversa (Belgio)

QUARTA FASCIA

Sivasspor (Turchia)

Wolfsberger (Austria)

Omonia (Cipro)





Come funziona il sorteggio?

Come detto, le squadre partecipanti saranno 48, suddivise in quattro fasce in base al ranking. Ognuno dei 12 gironi, quindi, contiene una squadra per fascia. Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. La procedura esatta del sorteggio sarà confermata prima della cerimonia. Se una federazione ha due o più rappresentanti, i club possono essere abbinati in modo da giocare in orari diversi (18.55 e 21:00). Se ad esempio una squadra abbinata viene sorteggiata nel gruppo A, B, C, D, E o F, l’altra squadra abbinata (una volta estratta) sarà automaticamente assegnata al primo girone disponibile tra G, H, I, J, K e L.



Quali sono le date?

La fase a gironi inizia il 22 ottobre, con la prima giornata; le partite dei gironi si chiuderanno a dicembre, dal 18 febbraio partirà invece la fase a eliminazione diretta, con i sedicesimi. Finale il 26 maggio 2021 allo Stadio Energa di Danzica. Ecco le date delle partite dei gironi:

Prima giornata: 22 ottobre

Seconda giornata: 29 ottobre

Terza giornata: 5 novembre

Quarta giornata: 26 novembre

Quinta giornata: 3 dicembre

Sesta giornata: 10 dicembre





I premi Uefa da assegnare

Durante la cerimonia verrà anche consegnato il premio al miglior giocatore della stagione 2019/20 di Europa League. In lizza l’interista Romelu Lukaku, con Ever Banega (Siviglia) e Bruno Fernandes (Manchester United).