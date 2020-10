Pioli: "Raggiunto primo obiettivo stagionale"

L'allenatore del Milan analizza la gara vinta con il Rio Ave dopo una serie infinita di rigori ed è soddisfatto per il carattere mostrato dalla sua squadra: "Siamo stati forti soprattutto mentalmente con tanti ragazzi giovani alla prima esperienza in Europa, questo risultato ci aiuterà a recuperare più velocemente dalla fatica"

Una notte così difficilmente la dimenticherà, Stefano Pioli racconta le emozioni della partita vinta contro il Rio Ave dopo una serie infinita di 24 rigori e dopo averla pareggiata al 121' proprio grazie a un penalty trasformato da Calhanoglu: "È difficile controllare le emozioni, siamo passati dalla possibilità di vincere a quella di perdere in un attimo e viceversa - ha detto in conferenza stampa - La lotteria dei rigori ha regalato emozioni fortissime e una gioia grande per aver superato un avversario difficile. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo stagionale e non si vince senza soffrire, siamo stati forti soprattutto mentalmente, con una squadra giovanissima. Qualcuno era anche alla prima esperienza in Europa, sono molto soddisfatto del risultato finale".