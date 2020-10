L'allenatore azzurro è rammaricato dopo l'esordio con sconfitta in Europa League: "Abbiamo avuto un maggiore possesso palla, ma potevamo giocare tutto il giorno che non avremmo segnato. Queste partite ci devono servire da lezione, forse abbiamo preso troppi complimenti. Turnover? Rifarei tutto, la prestazione c'è stata" NAPOLI-AZ ALKMAAR 0-1, GOL E HIGHLIGHTS

Comincia male l'avventura del Napoli in Europa League, sconfitto in casa dall'AZ Alkmaar. Gennaro Gattuso, intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky Sport, è rammaricato per questo avvio con il piede sbagliato: "Non dovevamo perdere, abbiamo avuto un maggiore possesso palla, ma siamo stati sterili. Potevamo giocare tutto il giorno, ma avevo la sensazione che non avremmo mai fatto gol. Abbiamo fatto il solletico agli avversari, ci vuole più veemenza e fame per arrivare al risultato"

"Turnover? Rifarei tutto. Gli avversari hanno dato qualcosa in più" leggi anche Giuntoli: "Gattuso resta, parliamo di rinnovo" L'allenatore azzurro ha poi analizzato dal punto di vista tattico la sfida del San Paolo, con la formazione olandese che ha impostato una gara insolitamente difensiva, riuscendo però a portare a casa il risultato: " Gli avversari hanno tirato fuori qualcosa in più, probabilmente proprio a causa dei problemi che hanno avuto per il Covid. Hanno fatto una grande partita, noi siamo mancati dal punto di vista della manovra e non siamo riusciti a fare male agli avversari. Nei momenti di difficoltà l'essere umano dà qualcosa in più. L'AZ è una squadra che ha sempre privilegiato un calcio offensivo, stasera sono venuti a Napoli a difendersi ma hanno fatto una grande partita". Gattuso non ha però nulla da rimproverare ai suoi ragazzi, almeno dal punto di vista della prestazione: "Abbiamo concesso un solo tiro in porta, potevamo fare meglio ma non avevamo la sensazione di poter subire gol. Queste partite capitano e ci devono servire da lezione, forse abbiamo preso troppi complimenti. Dal punto di vista della prestazione abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Turnover? Non è quello il problema, rifarei tutto e la prestazione mi è piaciuta. Questa squadra deve trovare la via del gol, ma abbiamo rischiato davvero poco.".