La prossima avversaria in Europa dei giallorossi (giovedì 29 ottobre ore 21.00 Sky Sport Arena) ha licenziato l'allenatore Belchev dopo la sconfitta contro il Cluj in coppa e il pareggio esterno contro l'Arda Zherzali in campionato, che ha portato la squadra a -7 dalla vetta

Prima la sconfitta interna contro il Cluj, poi il sesto pareggio in campionato sul campo del modesto Arda Kardzhali: non è un gran periodo per il Cska Sofia, la prossima avversaria della Roma in Europa League (GUARDA QUI I GOL DELL'ULTIMO TURNO). A tal punto che la società ha deciso di esonerare il proprio allenatore Steman Belchev, approdato sulla panchina solo a luglio e attualmente al quinto posto della classifica della Parva Liga – la Serie A bulgara – con 15 punti in 10 giornate (7 di ritardo dalla vetta) e reduce da 4 pareggi e una sconfitta nelle ultime 5 giornate di campionato.

Il Cska Sofia esonera Belchev, il comunicato della società milan-roma Tatarusanu dal 1', Fonseca perde Perez: probabili "Vi informiamo che Stamen Belchev non è più l'allenatore del CSKA. L'allenatore ed il suo assistente, Vladislav Janusz, si sono separati dal club di comune accordo. Ringraziamo Stamen Belchev per il lavoro, la professionalità e la dedizione che ha dimostrato ogni minuto durante la sua permanenza, nonché per la grande gioia che ci ha portato, classificando la squadra per la fase a gironi di Europa League. Gli auguriamo salute, felicità, fortuna e tanti successi professionali in futuro!"