Le parole dell'allenatore giallorosso alla vigilia della gara contro i bulgari: "Dovremo mantenere la concentrazione alta e avere l'atteggiamento giusto per non dare loro fiducia. Smalling c'è, in attacco giocherà Borja Mayoral". E sul Covid: "Sono sicuro che le autorità prenderanno le decisioni più giuste"

Cercare una vittoria per mettere una seria ipoteca al discorso qualificazione e guardare con più serenità ai prossimi impegni ravvicinati. Occasione importante per la Roma , che dopo la vittoria all'esordio in Europa League contro lo Young Boys affronta nella seconda giornata del girone A il Cska Sofia . Un match da non sbagliare per i giallorossi, che contro i bulgari avranno nuovamente a disposizione Chris Smalling, recuperato dopo l'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori in queste prime uscite. Concentrazione alta per l'allenatore della Roma Paulo Fonseca , che ha presentato la partita in conferenza stampa.

GLI AVVERSARI

Il Cska Sofia esonera Belchev: giovedì c'è la Roma

Borja Mayoral può giocare dall'inizio?

"Sì, domani giocherà lui"

Il reparto difensivo subisce troppo. È legato all'assenza di Smalling?

"Smalling è un giocatore importante per noi, ma non ha una relazione diretta con la prestazione difensiva della squadra. Quando si prende gol non si può parlare solo dei difensori. I tre ragazzi che hanno giocato finora hanno sempre fatto bene. Non è giusto fare questa relazione con Smalling"

Che tipo di giocatore è Borja Mayoral?

"Lui è un attaccante e giocherà sempre in quella posizione. Ha bisogno di adattarsi e ha giocato sempre in una realtà diversa da questa. Con lo Young Boys ha lavorato bene, ho fiducia in lui"

In una situazione come questa il calcio non dovrebbe riflettere su una riduzione delle partite?

"La situazione è complicata, penso che le squadre sono molto rigorose in questo momento. Io ho fiducia nelle autorità. Spero che non cambierà niente, per un campionato più equo penso che sia meglio che le cose rimangano così. Ma sono sicuro che le autorità prenderanno le decisioni migliori per il calcio"

Smalling sarà titolare o ci saranno Fazio o Juan Jesus?

"Smalling partirà titolare"

Voi e il Mian siete le squadre che hanno fatto più punti ultimamente. Ha la sensazione che nei suoi confronti la critica sia un po' ingenerosa?

"La risposta sta nella domanda per me. Io sono solo focalizzato solo sul mio lavoro"

Prendete molti gol da calcio d'angolo: è un problema di singoli o di marcature?

"Il Milan è una squadra fortissima sulle palle ferme, ma noi abbiamo concesso qialche situazione di troppo. Non è una questione di struttura, possiamo fare meglio e questa squadra ha sempre dimostrato di essere sicura sulle palle ferme. Per questo non sono preoccupato"

Contro il Milan un'altra rimonta: cosa si può fare per migliorare nell'approccio?

"Per me è importante vedere una squadra che sta bene, ha fiducia e che ha fatto una bella partita con il Milan. Principalmente dobbiamo pensare a non prendere gol. Dobbiamo essere più attenti all'inizio della partita, comunque abbiamo dimostrato carattere recuperando"

Qual è la maggiore insidia della sfida con il Cska Sofia?

"In questa partita sarà importante avere l'atteggiamento giusto. Non è vero che non sono stati continui nelle ultime partite, hanno vinto fuori casa con il Basilea e questo non bisogna dimenticarlo. Sono una squadra forte fisicamente. Non so cosa succederà, hanno cambiato allenatore in settimana. Ho visto una squadra con molti punti positivi, quindi dovremo avere concentrazione e il giusto atteggiamento per non dare loro fiducia"