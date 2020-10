Diogo Dalot protagonista nel successo del Milan contro lo Sparta Praga. L'esterno portoghese ha prima servito un assist in 'trivela' per la rete del 2-0 firmata da Leao, poi servito da Bennacer ha siglato il definitivo 3-0. L'ex Manchester United ha giocato dal primo minuto per la seconda volta, dopo l'esordio nella sfida contro il Celtic

MILAN-SPARTA PRAGA 3-0, GOL E HIGHLIGHTS