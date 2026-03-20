L'allenatore della Roma commenta il ko con il Bologna che vale l'eliminazione dall'Europa League: "Non mi sento di dire niente ai ragazzi perché sono straordinari, è un peccato dopo una prestazione del genere ma quando fai certi errori a questi livelli li paghi". Ed ancora: "Eravamo stanchi nei supplementari senza avere molti cambi"

Nonostante la delusione per la mancata qualificazione, Gian Piero Gasperini prova ad analizzare con lucidità la sconfitta ai supplementari con il Bologna arrivata al termine di una gara bella e divertente: "Sicuramente è stata una partita avvincente, c'è rammarico perché abbiamo visto il meglio (la maggior parte del tempo) e il peggio (negli errori comessi) di quello che potevamo fare - spiega - Abbiamo concesso delle cose che ci hanno messo nella condizione di rincorrere sempre. E' un peccato dopo una prestazione del genere ". Rispetto a qualche settimana fa c'è un po' un calo di attenzione in certe situazioni, specie difensive: "Quando si arriva a questo punto i livelli si alzano, c'è più fatica, più pressione, ci sono stati degli errori in mezzo a tante cose molto buone - dice ancora - Eravamo sotto 3-1, siamo ripartiti, poi l'inerzia della gara era dalla nostra , ma quando si fanno degli errori si rischia di prendere gol".

"Stanchi nei supplementari, non potevamo fare cambi"

Una Roma apparsa un po' stanca proprio nell'ultima fase di gara: "Nei supplementari eravamo stanchi, specie in difesa, non potevamo fare tanti cambi e loro hanno messo tre attaccanti freschi - spiega ancora - Certo se mancano 4-5 giocatori nello stesso reparto è normale soffrire ma nonostante questo abbiamo trovato un Malen straordinario che ci ha alzato il livello". Difficile poter rimproverare qualcosa alla squadra dopo una gara del genere: "In questo momento non ho molto da dire ai ragazzi perché hanno fatto una prestazione di livello, il problema dell'attacco ce lo trasciniamo dall'inizio dell'anno, ma i ragazzi sono stati sempre straordinari. Robinio Vaz? E' un ragazzo giovanissimo, su di lui pesa il fatto che è stato un investimento importante, ma ha bisogno di crescere e giocare a questi livelli non è facile, con la sua vivacità ti può dare qualcosa a gara in corso, poi per puntare a traguardi più alti ci sono mancati diversi giocatori di spessore".