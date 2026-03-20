C'è tanta stanchezza ma anche molta soddisfazione nelle parole di Vincenzo Italiano dopo la vittoria, con qualificazione ai quarti di Europa League, del Bologna contro la Roma al termine di 120' intensissimi: "Siamo venuti a fare un'impresa qui, in questo stadio fantastico contro una squadra forte, siamo riusciti a ribaltare lo sfavore del pronostico, è stata una partita bellissima, andiamo avanti, siamo contenti - dice - Venire qua e fare ciò che abbiamo fatto era una montagna da scalare, abbiamo fatto una prestazione straordinaria, vincere contro la Roma in questo stadio è un'impresa". Una Roma partita meglio: "Nei primi 20' volevamo tenerli nella loro metà campo ma non siamo riusciti, poi Castro e Bernardeschi hanno iniziato a tenere palloni e siamo stati nella loro metà campo, ci sta di soffrire anche nei supplementari dove è diventata una gara da 'chi fa gol vince' e per fortuna siamo riusciti a farlo noi".