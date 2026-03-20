Roma-Bologna, Italiano: "Loro più forti, ma noi abbiamo fatto un'impresa"bologna
L'allenatore del Bologna commenta il successo con la Roma che vale la qualificazione ai quarti di Europa League: "Era come scalare una montagna, la Roma è più forte di noi ma abbiamo fatto una prestazione straordinaria". Il segreto per le Coppe: "Preparare le gare nei mini dettagli". Ora contro l'Aston Villa: "Anche con loro siamo sfavoriti ma ci proveremo"
C'è tanta stanchezza ma anche molta soddisfazione nelle parole di Vincenzo Italiano dopo la vittoria, con qualificazione ai quarti di Europa League, del Bologna contro la Roma al termine di 120' intensissimi: "Siamo venuti a fare un'impresa qui, in questo stadio fantastico contro una squadra forte, siamo riusciti a ribaltare lo sfavore del pronostico, è stata una partita bellissima, andiamo avanti, siamo contenti - dice - Venire qua e fare ciò che abbiamo fatto era una montagna da scalare, abbiamo fatto una prestazione straordinaria, vincere contro la Roma in questo stadio è un'impresa". Una Roma partita meglio: "Nei primi 20' volevamo tenerli nella loro metà campo ma non siamo riusciti, poi Castro e Bernardeschi hanno iniziato a tenere palloni e siamo stati nella loro metà campo, ci sta di soffrire anche nei supplementari dove è diventata una gara da 'chi fa gol vince' e per fortuna siamo riusciti a farlo noi".
"Anche con l'Aston Villa sfavoriti ma ci proveremo"
Un Bologna e un Vincenzo Italiano che si conferma particolarmente efficace in coppa: "Cerchiamo di onorare al meglio ogni competizione, arrivarci con spirito e attenzione, prepararle con il minimo dettaglio, cercare qualche strategia per mettere in difficoltà gli avversari che sono anche superiori - spiega ancora - Abbiamo superato un girone tosto, vinto un playoff difficile e oggi abbiamo battuto un avversario che è superiore a noi". Ora l'Aston Villa: "A Birmingham sarà un'altra gara da preparare bene, li abbiamo affrontati e cercheremo di preparare tutto al meglio, anche li partiremo da sfavortiti ma ci proveremo".