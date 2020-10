Gol incredibile quello del vantaggio dell'Omonia Nicosia contro il PSV Eindhoven. Al 29' del primo tempo l'arbitro fischia un fallo per i ciprioti prima della linea di centrocampo, Jordi Gomez nota che il portiere avversario è fuori dai pali e tira immediatamente (tanto che la palla in realtà sembra ancora in movimento) e scavalca l'estremo difensore con una traiettoria perfetta. 56 metri la distanza: si tratta del gol segnato da più lontano della storia dell'Europa League

