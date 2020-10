Come di consueto, cambiano tanto in Europa i giallorossi: Smalling è rientrato e partirà dal primo minuto. In porta tocca a Pau Lopez, davanti Carles Perez con Mkhitaryan alle spalle di Borja Mayoral che fa rifiatare Dzeko. Calcio d'inizio alle 21 su Sky Sport Arena

Secondo impegno europeo per i giallorossi, dopo il bel debutto della settimana scorsa in Svizzera (vittoria in rimonta sullo Young Boys). La squadra di Fonseca attende all'Olimpico (calcio d'inizio alle 21) i bulgari del CSKA di Sofia, che invece sono stati battuti dal Cluj nella prima giornata di questa Europa League e non vincono dallo scorso primo ottobre, essendo reduci da tre pareggi consecutivi nel campionato nazionale. Partita affidata alla direzione arbitrale del bielorusso Aleksei Kulbakov. Diretta su Sky Sport Arena.

Roma, Smalling e Mayoral dal 1’

Nella conferenza stampa della vigilia, Paulo Fonseca ha anticipato due novità di formazione. Partiranno dal primo minuto Smalling, che rientra da un infortunio, e Borja Mayoral, che dà riposo a Dzeko. Per il resto, in porta c’è Pau Lopez al posto di Mirante, con Fazio e Kumbulla a completare il terzetto in difesa. A centrocampo, Bruno Peres e Spinazzola agiranno sulle fasce, mentre Cristante e Villar si schiereranno in mezzo. Alle spalle dell’attaccante spagnolo ci saranno Carles Peres e Mkhitaryan.

ROMA (3-4-2-1) Probabile formazione: Pau Lopez; Fazio, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca