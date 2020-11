Un occhio all'Europa League e un altro all'emergenza Covid, con l'imminente sosta per le Nazionali. Così Paulo Fonseca , allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League con il Cluj , in programma giovedì 5 novembre alle 21 per la terza giornata del girone A di Europa League : giallorossi e rumeni guidano il raggruppamento con 4 punti. " Non perdono da 15 partite, sono fortissimi, giocano con grande aggressività " dice Fonseca dei prossimi avversario. "Sono stati nel gruppo della Lazio lo scorso anno, poi ha giocato contro il Siviglia che ha vinto l'Europa League senza perdere e pareggiando in casa 1-1 e 0-0 fuori".

Fonseca: "Smalling in panchina, Pedro è unico"

Si aspettava questo impatto di Pedro sulla realtà italiana? Domani potrebbe chiedergli uno sforzo in più per giocare dal 1'?

"Non sono affatto sorpreso del suo rendimento, è un professionista unico. Se giocherà domani? Vediamo come va, è vero che ha giocato in quasi tutte le partite ma dobbiamo gestire le forze tra lui e Mkhitaryan. Vedremo chi dei due giocherà dall'inizio".

Non crede che federazioni e Uefa dovrebbero studiare una formula diversa per la Nations League, evitando di far viaggiare ancora di più i giocatori per le Nazionali. Lei è preoccupato per la prossima sosta?

"Sono preoccupato, ma speriamo non succeda nulla. Noi qui nella Roma siamo molto rigorosi facendo test tutti i giorni. So che nelle Nazionali si fa lo stesso, ma mi preoccupa perché si riuniscono i giocatori di diversi paesi e continenti".

Il rendimento di Borja Mayoral crescerebbe se giocasse più in campionato che in coppa?

"Qui non c'è una squadra di Serie A e una di Europa League. Per me quello che conta è fare giocare tutti i giocatori come nel caso di Mayoral. Noi qui abbiamo una squadra che gioca in Europa e una che gioca in campionato. Penso che la cosa più importante sia far giocare Borja, ha bisogno di minuti e adattarsi alla nostra squadra. La cosa più importante è farlo giocare. Lui insieme a Dzeko? Vedremo domani".

Che possibilità ci sono di vedere Smalling ancora titolare?

"Non giocherà dall’inizio domani, è troppo presto per fare tre partite di seguito. Non possiamo dimenticare che lui non si è allenato con la squadra dal ritiro".

Come stanno Fazio, Juan Jesus e Pastore?

"Fazio e Juan Jesus si allenano bene, sono disponibili e vedremo domani se giocheranno. Pastore tornerà la prossima settimana, vedremo come sta e che tipo di lavoro dovrà fare in questo momento. Diawara e Calafiori? Li aspettiamo presto".

Sta pensando di fare turnover?

"La cosa importante è scegliere i migliori per ogni partita. Per la prossima partita ho scelto i migliori, facendo attenzione alle condizioni dei giocatori e al prossimo match".