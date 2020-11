Fonseca: "Mi è piaciuto tutto, contento per Borja"

L'allenatore della Roma dopo il 5-0 al Cluj: "Mi è piaciuto tutto, non prendere gol è sempre importante. Grande partita contro un'ottima squadra. Sono contento per la doppietta di Borja, è un ragazzo che sta crescendo. Pedro è un grande professionista". Villar: "Adattarsi è più facile in un gruppo del genere". Petrescu fa chiarezza: "Voglio riflettere sulla mia carriera" MANITA ROMA AL CLUJ, 5-0 ALL'OLIMPICO: GOL E HIGHLIGHTS

Manita di reti, primo posto, terza partita di fila senza gol al passivo e prima doppietta per Borja Mayoral. Tante buone notizie per Paulo Fonseca dal 5-0 di Europa League della sua Roma contro il Cluj: "Mi è piaciuto tutto, non prendere gol è sempre importante. Vista dopo, sembra una partita facile ma il Cluj è un'ottima squadra. Noi abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto una partita seria e quando è così le cose sono più facili. Mi è piaciuta tutta la squadra".

"Borja Mayoral sta crescendo, Pedro giocatore unico" leggi anche Gigi Proietti, l'ultimo saluto: omaggio della Roma Ad affiancare Borja Mayoral in attacco c'è stato Mkhitaryan: "Ho scelto questo sistema perché lo ritenevo adatto per questa partita - spiega Fonseca - sia loro due che Pedro hano fatto bene. Sono contento per la doppietta di Borja, è un ragazzo che sta crescendo. Pedro è un grande professionista, un giocatore diverso dagli altri e sta dando una grande mano alla squadra, è importante avere giocatori con questa intensità". Inviolata la porta di Pau Lopez: "Sono contento della partita che abbiamo fatto in difesa, abbiamo cambiato giocatori ma la sicurezza è rimasta la stessa". Esordio anche per il giovanissimo Tommaso Milanese, classe 2002, subentrato al 73': "Il risultato ha permesso anche questo esordio. La Primavera sta facendo un lavoro importantissimo, abbiamo 2 o 3 giocatori sempre aggregati con noi. Milanese ha meritato questo momento". Il prodotto delle giovanili ha preso il posto di Cristante: "Bryan può giocare sia in appoggio alle punte che più basso in fase di costruzione".

Villar: "C'è blocco spagnolo, spero in maglia da titolare" Ottima prestazione quella di Gonzalo Villar: "Siamo tanti spagnoli, è vero, stiamo facendo un buon lavoro in squadra e siamo felici del risultato - le parole del centrocampista spagnolo a Sky Sport - parlo già da veterano? Merito di tutti, ancora mi manca tantissimo per arrivare al mio massimo livello e lavoro per questo ogni giorno. Quando sei in un gruppo del genere, adattarsi è più facile. Sono felice per me, per Carles, per Borja. Pedro ci sta aiutando a rendere tutto più facile". L'obiettivo ora è una maglia da titolare: "Non decido io ma è chiaro che ogni giocatore sogna di diventarlo". "Oggi abbiamo cambiato un pò sistema di gioco, è vero che ho giocato in modo diverso dal solito. Ci siamo adattati bene e abbiamo fatto la partita. Il mister mi chiedeva di allargarmi di più e l'ho fatto".