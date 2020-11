Rijeka-Napoli, dove vedere la partita in tv

Gli azzurri vogliono lasciarsi alle spalle il passo falso in campionato e recuperano Insigne. I croati, invece, sono alle prese con l’emergenza coronavirus e cercano i primi punti nella competizione. Diretta alle 18:55 su Sky Sport 253

Il Napoli cerca il riscatto, dopo la sconfitta in campionato con il Sassuolo, e vuole prendere quota in classifica nel gruppo F. Il Rijeka, d’altro canto, vuole trovare i primi punti nella competizione ma deve fare i conti con i diversi casi di coronavirus che stanno riducendo i giocatori a disposizione di Simon Rozman. Gattuso, invece, recupera Insigne per questa gara. A dirigere la sfida sarà il finlandese Mattias Gestranius, i suoi assistenti saranno Aravirta e Alakare; Hyytia il quarto uomo.