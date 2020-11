Roma-Cluj, dove vedere la partita in tv

All’Olimpico si affrontano le due prime del girone, entrambe con una vittoria e un pareggio conquistati finora, ma i rumeni sono reduci da una sconfitta inattesa in campionato. La partita sarà visibile in diretta su Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Scontro al vertice, nel girone A dell’Europa League, tra Roma e Cluj . Entrambe le squadre conducono la classifica con 4 punti: i giallorossi hanno vinto con lo Young Boys e pareggiato col CSKA Sofia , mentre i rumeni (reduci da una sconfitta a sorpresa in campionato) hanno ottenuto i risultati inversi. Per questa sfida, designata una squadra arbitrale tutta slovena: dirigerà la sfida Matej Jug , gli assistenti saranno Zunic e Vidali, con Smajc quarto uomo.

Dove vedere Roma-Cluj in tv

La partita tra Roma e Cluj, valida per la terza giornata della fase a gironi dell'Europa League, sarà trasmessa in diretta da Sky alle ore 18:55 sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Luca Marchegiani. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Per Diretta Gol la telecronaca sarà di Riccardo Gentile.