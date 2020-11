Roma-Cluj, le probabili formazioni

Dopo il debutto in Europa con la vittoria sullo Young Boys i giallorossi hanno compiuto un mezzo passo falso pareggiando in casa con il Cska Sofia. Il girone è messo bene, la squadra di Fonseca è al comando con 4 punti, ma in condivisione proprio col Cluj. La sfida coi romeni diventa quindi di importanza elevata per non rischiare di compromettere il primato del gruppo A.