Grande serata per l'attaccante dell'Hapoel Beer Sheva, autore di una doppietta che, tuttavia, non è bastata a regalare punti ai suoi. Non può passare inosservata, però, la sua prodezza sulla seconda rete personale: azione cominciata con un tacco al volo per allungarsi la sfera e battere nel duello fisico un centrale esperto come Dragovic. Poi il dribbling a rientrare per superare Tah e anche il portiere Hradecky, prima del parziale 2-1 a favore degli israeliani

