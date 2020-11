L'allenatore portoghese è stato fermato per una giornata, in quanto responsabile del calcio d'inizio ritardato nella sfida di Europa League tra Anversa e Tottenham dello scorso 29 ottobre. Anche 25.000 euro di multa per club inglese

Una giornata di squalifica in competizioni Uefa per Josè Mourinho, che sarà dunque costretto a saltare la prossima sfida di Europa League del suo Tottenham, impegnato il prossimo 26 novembre contro il Ludogorets. La motivazione di questo stop non è pero da riscontrare in una espulsione dell'allenatore portoghese, ma in quanto ritenuto responsabile del ritardato calcio d' inizio della gara del 29 ottobre sul campo dell'Anversa (persa dal Tottenham per 1-0, ndr). Non sarà soltanto Mourinho però a pagare, visto che anche il club inglese è stato multato per 25.000 euro (23.000 sterline).