Emergenza difensiva per Fonseca: ai già indisponibili Fazio e Kumbulla si aggiungono Smalling e Mancini, che salteranno per infortunio la sfida di Europa League contro il Cluj. Con Ibanez in dubbio, possibile ritorno alla difesa a 4. Dzeko rientra in gruppo dopo essere guarito dal coronavirus CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Problemi in difesa per Paulo Fonseca che, in vista della sfida di Europa League tra Cluj e Roma, perde due centrali titolari. Gianluca Mancini ha terminato regolarmente la gara contro il Parma, pur avendo avvertito un problema muscolare. Il difensore si è sottoposto a esami strumentali a Trigoria, questi non hanno evidenziato alcuna lesione ma un risentimento all'adduttore. Mancini sarà quindi costretto a saltare la trasferta in Romania, al pari di Chris Smalling. Il centrale inglese, che aveva saltato la gara di Parma per un'intossicazione alimentare che era comunque stata superata, ha un fastidio al ginocchio sinistro, lo stesso che lo perseguita da inizio stagione, e rischia di essere assente sia contro il Cluj che quella contro il Napoli. Considerato anche le assenze di Fazio e Kumbulla e i dubbi su Ibanez (non al meglio, sarà valutato nelle prossime ore), Fonseca ha come centrale puro solo Juan Jesus. L'allenatore portoghese potrebbe quindi pensare al ritorno a una difesa a 4 contro il Cluj, con l'arretramento di Cristante al fianco del brasiliano e con Bruno Peres e Spinazzola esterni.