Bonera: "Senza Ibra lo spirito non cambia"

Castillejo illude, ma il Milan riprende comunque la sua marcia in Europa League: "Peccato per il risultato, ma lo spirito di gruppo di questi ragazzi mi rende orgoglioso", dichiara Daniele Bonera ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-1 in casa del Lille. "Abbiamo fatto un'ottima partita. Peccato solo per il loro gol: ci siamo distratti in quella situazione ma per il resto la squadra ha tenuto il pallino del gioco. Un altro Milan rispetto all'andata". Quello 0-3 fa parte del percorso: è un gruppo giovane, in testa alla Serie A e con il destino nelle sue mani per il passaggio della fase a gironi. "C'è grande partecipazione da parte di tutti, siamo contenti", continua il collaboratore tecnico di Pioli, assente per coronavirus. "Siamo ragazzi giovani, esuberanti: a volte un po' di sana follia ci vuole. E poi c'è qualche elemento di esperienza come Kjaer, che ci sta dando una grandissima mano". E naturalmente come Ibra, out questa sera. "Un giocatore troppo importante, ma il gruppo ha sopperito bene alla sua mancanza: lo spirito della squadra sarà sempre lo stesso, con o senza Zlatan".