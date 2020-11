Cluj-Roma, orari e dove vedere la partita in tv

I giallorossi sfidano il Cluj nella gara valida per la 4^giornata del Girone A di Europa League. La partita si giocherà giovedì alle ore 21.00 e verrà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Tre punti sul campo del Cluj per provare a chiudere il discorso qualificazione. Roma reduce dalla splendida vittoria dell'andata per 5-0 sulla formazione rumena e ancora imbattuti nel Girone A di Europa League. Soltanto il CSKA Sofia è riuscito a bloccare i giallorossi sul punteggio di 0-0 all'Olimpico, in quello che è stato l'unico punto ottenuto fin qui dai bulgari.