Fonseca: "Roma, ora vinciamo il girone"

Roma infallibile (quinta vittoria consecutiva), 2-0 in casa del Cluj e qualificazione ai sedicesimi di Europa League servita. Con il primo posto nel girone ipotecato: "Andiamocelo a prendere", la carica di Paulo Fonseca nel postpartita. "Nonostante le oggettive difficoltà oggi abbiamo dimostrato grande personalità. Spinazzola, Veretout, Calafiori: molti giocatori hanno giocato fuori ruolo, sacrificandosi per la squadra. Sono soddisfatto". Ora il Napoli in campionato: "Non avevo ancora pensato a questa partita, da adesso lo farò". E il primo pensiero non può che essere per Maradona: "Un giorno triste per tutti gli amanti del calcio", sospira l'allenatore giallorosso. "Sono cresciuto vedendo le sue giocate, è un idolo per tutti".