Napoli-Rijeka, dove vedere la partita in tv

Battere il Rijeka (sconfitto per 2-1 nel turno precedente) per provare ad allungare in testa al girone di Europa League. Il Napoli di Rino Gattuso – primo a quota sei punti, gli stessi di AZ Alkmaar e Real Sociedad – sfida al San Paolo i croati del Rijeka, ultimi nel raggruppamento F con zero punti dopo tre partite. Giovedì alle ore 21 il fischio d’inizio di un match che il Napoli vuole vincere anche per provare a lasciarsi alle spalle l’ultima gara di campionato persa, sempre al San Paolo, contro il Milan per 3-1.