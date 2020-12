Fonseca: "Nessun dramma dopo Napoli, c'è fiducia"

Giovedì Roma impegnata in Europa League contro lo Young Boys: "I giocatori hanno capito gli errori commessi contro il Napoli, è una sconfitta ormai lasciata alle spalle. L'atmosfera resta buona, non è cambiata, la squadra è in fiducia", spiega Fonseca in conferenza. Una sfuriata del presidente negli spogliatoi? "Grande bugia". Dzeko e Pellegrini in dubbio: "Valuteremo domani"

Tour de force per la Roma, non gioca mai di lunedì e domenica affronterà il Sassuolo 72 ore dopo lo Young Boys, squadra penalizzata?

"Preferisco avere più tempo per recuperare, è chiaro, penso che le squadre impegnate in Europa League debbano giocare di lunedì. Ma non dobbiamo usare questa scusa, abbiamo cambiato spesso i giocatori, più avanti sarà difficile".

Conferma la sfuriata del presidente in spogliatoio?

"Non è vero, ma non voglio più parlarne. Dal primo giorno ho avuto grande rispetto per il lavoro dei giornalisti, sono stato onesto ma questa notizia è solo una grande bugia e non posso accettarlo, si manca di rispetto alla squadra".

Avete capito gli errori commessi a Napoli?

"Abbiamo analizzato la sconfitta, i giocatori hanno capito dove hanno sbagliato e dove devono migliorare".

Ha paura che la sconfitta contro il Napoli abbia minato la fiducia all'interno del gruppo?

"No. Prima di tutto va fatta chiarezza su quanto successo, ma senza fare drammi. Abbiamo perso, abbiamo capito dove abbiamo sbagliato, questo risultato non ha cambiato l'atmosfera nella squadra, che resta buona".

Molti suoi colleghi in conferenza mandano messaggi ai giocatori, lei invece resta sempre impassibile, può rivelare almeno un rimprovero fatto dopo il match contro il Napoli?

"Faccio sempre analisi equilibrate, anche 'a caldo', subito dopo le partite. I giocatori hanno capito senza alcun problema, abbiamo fatto un'analisi dettagliata, diversa da quella che faccio in conferenza con la stampa".

Dzeko e Pellegrini sembrano lontani dalle loro migliori condizioni fisiche. Giocheranno domani in Europa League?

"Vedremo. Entrambi sono rimasti fuori tanto tempo, è vero, serve attenzione per valutare bene le loro condizioni fisiche, prenderemo una decisione domani".

Contro lo Young Boys sarà più importante più vedere una reazione dai suoi dopo la sconfitta o il risultato e quindi il primo posto nel Girone?

"Il risultato è sempre la cosa principale, ma per me è importante anche la prestazione della squadra. La Roma domani deve giocare come al solito, senza pensare alla sconfitta contro il Napoli, che ormai fa parte del passato. Vogliamo giocare per vincere, e basta".