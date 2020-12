L'allenatore rossonero dopo il 4-2 al Celtic e la qualificazione ai sedicesimi di Europa League: "Dobbiamo capire che puoi andare sotto ma giocando da squadra puoi riprendere ogni partita. Due settimane lontano dai ragazzi, è sembrata un'eternità. Ibra contro la Samp? Complicato. Scudetto? Inter, Juve e Napoli hanno organici più forti ma possiamo giocarcela con tutti" MILAN-CELTIC 4-2, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO

"I ragazzi hanno voluto mettermi alla prova per vedere se mi ero ripreso fisicamente e mentalmente. Avevamo iniziato bene, poi due disattenzioni ci hanno messo in difficoltà. Se è vero che ogni gara dà spunti per crescere, stasera ce ne sono stati tanti". Stefano Pioli sorride al termine di Milan-Celtic 4-2, partita che ha garantito l'accesso ai sedicesimi di Europa League ai rossoneri e ha visto l'allenatore tornare in panchina dopo il forfait a causa del Covid-19. "Dobbiamo capire che puoi andare sotto ma giocando da squadra puoi riprendere ogni partita - è il messagio di Pioli a Sky Sport - ci mancavano altri giocatori importanti ma siamo stati squadra e questo conta. Alla fine siamo qualificati con una partita di anticipo e in un calendario così fitto avere la possibilità di rifiatare per noi è importante. Kjaer? Ha avuto un problema muscolare e dovrà stare fuori un pò anche lui".

"Due settimane senza allenare, sembrava un'eternità" approfondimento Romagnoli racconta le sue 200 in rossonero Dopo il doppio svantaggio, il Milan si è portato sul 2-2 a metà primo tempo e ha trovato il sorpasso a inizio ripresa con Hauge: "Il Celtic stasera aveva poco da dire dal punto di vista della classifica ma tanta voglia di fare bella figura - spiega l'allenatore - sono molto soddisfatto soprattutto per la reazione che ha avuto la squadra". Pioli non ha nascosto le difficoltà nello stare lontano dalla squadra: "Ho avuto questa esperienza di stare lontano dai miei giocatori per due settimane, è sembrata un'eternità. Abbiamo questo piacere di lavorare al massimo per ottenere il massimo. Vogliamo continuare così, essere ambiziosi e soprattutto pensare alla prossima gara".

"Ibra contro la Samp? Complicato" leggi anche Ibra, conversazione con Ambrosini: venerdì a '23' L'allenatore rossonero ha anche parlato delle condizioni di Ibrahimovic, assente anche contro il Celtic: "Che Zlatan sia un giocatore così importante quando non gioca lo sappiamo. Mi è piaciuta la definizione di Bonera, che l'ha chiamato capogruppo. Ha dato ancora più competitività alla squadra e la squadra è stata brava a sfruttare la presenza di Ibra. Non credo riesca a rientrare per questa domenica, ha avuto un problema muscolare e occorre andarci cauti - le sue parole - vediamo giorno per giorno come va la situazione, sia sua che di Leao. Prima li recuperiamo e meglio è, anche se abbiamo dimostrato di avere tante opzioni per andare in rete". Un pensiero è anche alla scomparsa di Maradona: "L'ho affrontato da avversario anche se non l'ho mai marcato personalmente. Era un giocatore fantastico, l'ho sempre ammirato, un genio. In questo periodo ho visto tanti documentari su di lui e mi sono commosso. Diego non morirà mai, resta il mito e la leggenda del calcio".

"Inter, Juve e Napoli restano più forti" Con il pass per i sedicesimi in tasca, Pioli ha toccato anche l'argomento campionato: "Credo che Inter, Juventus e Napoli come organici siano più forti di noi e sono partiti anche con obiettivi diversi dai nostri. Io però chiedo alla squadra di essere ambiziosi per provare a vincere ogni singola partita. Abbiamo giocato alla pari con la Roma, con l'Inter, con il Napoli e chiedo alla squadra di cescere ancora tanto. Credo che in pochi del nostro gruppo, vista la giovane età, abbiano raggiunto il loro massimo livello".

Hauge: "Contento per il gol, questa è una famiglia" Il gol del sorpasso è stato firmato da Jens Petter Hauge: "Per me è stata una buona serata, così come per la squadra. Sono davvero contento per i tre punti. Cosa penso della stagione del Milan? Giochiamo l'uno per l'altro e lottiamo con tanto carattere. Questa è una grande famiglia. Essere primi in Serie A e ai sedicesimi di Europa League è un doppio traguardo, ne siamo fieri". Spazio anche alle lezioni di italiano che Hauge sta prendendo: "Lavoro tanto con il mio insegnante, spero di imparare presto a parlare meglio l'italiano".

Brahim Diaz: "Pioli ci dà una marcia in più" A chiudere i giochi con il gol del 4-2 è stato Brahim Diaz: "Il ritorno di Pioli è stato un'ottima notizia, stare con lui è un piacere. Lo staff ovviamente ha lavorato molto bene però è chiaro che la presenza del mister ci ha dato una marcia in più. Sono molto soddisfatto per la prestazione di squadra e per il mio gol - le parole dello spagnolo a Sky Sport - gioco dove mi dice il mister e credo di essere a un buon livello di prestazioni. La squadra mi sta aiutando un sacco. Mi sento molto bene, tutta la squadra si sta esprimendo a grandi livelli e sono molto contento di essere qui". Sorride quando gli chiedono quanto gli manchi Ibrahimovic: "Tanto, è chiaro che è un giocatore incredibile che fa sempre la differenza.".