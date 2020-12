Pioli (guarito dal coronavirus e di nuovo in panchina) propone il "solito" turnover di Europa League, con 5 cambi. Riposano Romagnoli e Calabria in difesa (dentro Dalot e Gabbia), Bennacer non è al meglio ed è in dubbio anche per la partita di domenica contro la Sampdoria, per cui viene risparmiato anche Tonali. A centrocampo allora, con Kessié, c'è Krunic. In attacco ancora assente Ibrahimovic, gioca Rebic con Hauge titolare nei tre alle sue spalle