Ibra, conversazione con Ambrosini: venerdì a '23'

Ricordi, aneddoti, frasi a effetto in puro stile Zlatan, obiettivi attuali e uno sguardo rivolto al futuro, anche oltre il calcio. E’ un Ibrahimovic a 360% quello che si è raccontato a Massimo Ambrosini in un luogo familiare a entrambi come Milanello (“Una casa” dice Ibra). E’ c'è anche la complicità tra due ex compagni di squadra – insieme in rossonero dal 2010 al 2012 – a rendere speciale, e imperdibile, questa lunga chiacchierata che andrà in onda venerdì 4 dicembre alle 23.00 su Sky Sport 24 (all'interno del programma '23') e che viaggia leggera tra passato, presente e futuro, con molta ironia e qualche spacconata tipica del modo di fare dello svedese. Con il tono che però si fa serio e concentrato quando si parla degli obiettivi attuali dell’attaccante, e di quanto sia esigente verso se stesso e verso gli altri, con la missione ben fissa in testa di riportare in alto il Milan. In attesa di scoprire le sue scelte future, sulle quali - racconta nei passaggi più personali - conterà molto la famiglia. Il presente sicuramente parla di un Ibra che a 39 anni compiuti è in forma clamorosa: in campo e fuori. E ascoltarlo raccontarsi è un piacere pari a quello di vedere le sue magie col pallone. Appuntamento venerdì a '23'.