Roma-Young Boys, dove vedere la partita in tv

Il discorso qualificazione è già archiviato, adesso la Roma vuole mettere le mani sul primo posto del girone A di Europa League. Percorso netto fin qui per i giallorossi, che nelle prime quattro uscite hanno collezionato 10 punti (3 vittorie e 1 pareggio), mettendo a segno 9 gol e subendone soltanto 1. Nella quinta giornata la squadra di Fonseca affronterà lo Young Boys, che insegue a quota 7. Nonostante i sedicesimi di finale siano già in cassaforte, la Roma - reduce dal pesante ko in campionato contro il Napoli - non vuole comunque sbagliare: per blindare il primo posto basterà un pareggio. Possibile turnover contro gli svizzeri per Fonseca, che potrebbe dosare le forze in vista dei prossimi impegni.