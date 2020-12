Roma-Young Boys, le probabili formazioni

Per la sfida tra i giallorossi e lo Young Boys ci aspettiamo dosi massicce di turnover, un sistema adottato fin qui da Fonseca con risultati più che buoni, fino alla partita con il Napoli. Ricordiamo che la Roma con un punto si assicurerebbe la testa della classifica del girone con una giornata di anticipo. C'è un po' di emergenza in difesa, tra infortuni e giocatori reduci da uno stop forzato per la positività al Covid.

Roma, out Veretout e Mancini

Gli esami di Veretout hanno escluso lesioni, ma ha un fastidio che lo terrà fuori per la sfida con gli svizzeri. Mancini è out (lesione muscolare) e con tutta probabilità salterà anche il Sassuolo. Smalling continua a sentire dolore al ginocchio. I difensori sono contati perché Kumbulla e Fazio sono stati fermi per il Covid e non sono ancora in condizione per giocare. Potrebbe trovare invece spazio dal 1' Lorenzo Pellegrini, negativizzato da più giorni: gli farebbe bene per ritrovare il ritmo partita. In avanti Borja Mayoral, con Dzeko pronto a entrare a partita in corso.



ROMA (3-4-2-1) Probabile formazione: Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral. All. Fonseca