Fonseca: "Pellegrini? Deve restare concentrato"

Nonostante il primo posto nel girone conquistato, Fonseca punta alla vittoria contro il CSKA Sofia e non vuole abbassare la concentrazione. L'allenatore giallorosso ha parlato anche di Pellegrini, dopo lo sfogo del giocatore in seguito ad alcune critiche: "Deve restare concentrato sul campo. Con il Sassuolo ha fatto una grande partita"

Primo posto del girone A già ottenuto, ma Fonseca vuole comunque una vittoria nella trasferta in Bulgaria contro il CSKA Sofia : "Sono soddisfatto ma non abbiamo finito. E’ vero che siamo primi nel girone ma vogliamo giocare la prossima partita per vincerla". Poi l'allenatore fa una riflessione sul torneo, che vedrà anche diverse squadre arrivare dalla Champions: "Dopo la fase a gironi incontreremo squadre molto forti. Diventa una mini Champions League : tanti club importanti, vediamo cosa succederà”

"Pellegrini? Deve rimanere concentrato"

Fonseca analizza anche il campionato di Serie A, con una competizione molto più serrata, con un posto in Champions da conquistare: "E' molto difficile, il campionato in questo momento è molto equlibrato, tante squadre possono puntare ai primi posti nella classifica". Un ritorno poi sull'espulsione contro il Sassuolo: "Con Maresca? E’ tutto passato, adesso sono concentrato solo sulla partita". C'è poi il tema Lorenzo Pellegrini, che si è sfogato dopo le critiche da parte dei tifosi: "Lorenzo deve rimanere concentrato su quello che fa in campo. Contro il Sassuolo ha fatto una grande partita, dobbiamo avere la consapevolezza di quello che sta facendo”. Infine, uno sguardo ai possibili recuperi per la prossima partita di campionato: “Penso che Veretout sarà pronto per il Bologna, Mancini è più difficile”