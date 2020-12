Napoli-Real Sociedad, dove vedere la partita in tv

Un punto per staccare il pass per la fase a eliminazione diretta di Europa League. Due risultati su tre a disposizione del Napoli, che nella gara valida per la sesta e ultima giornata del girone F si gioca il futuro europeo contro la Real Sociedad. Agli uomini di Gattuso, attualmente in testa al ragruppamento con 10 punti, basterà un pareggio per accedere ai sedicesimi di finale, ma anche gli spagnoli (secondi a quota 8 insieme all'AZ Alkmaar, ma con gli scontri diretti a favore) sono in piena corsa per la qualificazione. Attenzione però, perché il Napoli potrebbe passare il turno anche in caso di sconfitta: in questo caso, però, l'AZ non dovrebbe battere il Rijeka.