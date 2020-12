Gattuso coi titolari, così contro la Real Sociedad

Gennaro Gattuso non vuole passi falsi, nell’ultima giornata di Europa League. Il Napoli è in testa al girone con 10 punti e ha due risultati su tre per centrare la qualificazione, contro la Real Sociedad a quota 8. Diretta su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Napoli, poco turnover per Gattuso

Vista l’importanza dell’impegno, l’allenatore del Napoli cambierà poco. In porta confermato Ospina, con Maksimovic che darà un turno di riposo a Manolas in difesa; il reparto sarà completato da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, con Koulibaly centrale. A centrocampo rientra Fabian Ruiz, con Bakayoko e Demme che si giocano una maglia da titolare. In avanti, torna in panchina Petagna per far spazio a Mertens, con Politano che è favorito su Lozano sulla fascia destra.

NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.