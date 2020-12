Sparta Praga-Milan, dove vedere la partita in tv

Vincere in casa dello Sparta Praga e sperare che il Celtic fermi il Lille a Glasgow. Questi gli obiettivi del Milan per la gara di stasera in Repubblica Ceca: i rossoneri sono infatti secondi nel girone H e già certi dei sedicesimi, ma possono ancora sperare di superare i francesi, impegnati al Celtic Park nell’ultima partita della fase a gruppi di Europa League. A separare Milan e Lille c’è solamente un punto in classifica (Lille 11, Milan 10).