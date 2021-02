Cambia un'altra sede delle partite in campo europeo. Dopo l'andata degli ottavi di Champions Lipsia-Liverpool spostata a Budapest, c'è una nuova variazione di sede, questa volta in Europa League. L'Uefa ha infatti comunicato che l'andata dei sedicesimi tra Real Sociedad e Manchester United si giocherà allo Stadium di Torino. Il motivo è dovuto alle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus che impediscono l’ingresso in Spagna a persone provenienti dal Regno Unito. Resta invece invariato data e orario del match: il 18 febbraio alle ore 18.55. Nella sua nota, l'Uefa "ringrazia i due club per la cooperazione" e, allo stesso modo, "la Federazione italiana e la Juve per aver accettato di ospitare la partita in questione".