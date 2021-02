Stella Rossa-Milan, dove vedere la partita in tv

Reagire subito dopo il brutto ko in campionato contro lo Spezia: è questo l’obiettivo del Milan di Stefano Pioli, che giovedì alle ore 18.55 sfiderà in trasferta la Stella Rossa nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Precedenti che sorridono ai rossoneri: la formazione serba non ha mai battuto infatti il Milan in una partita europea (qualificazioni incluse), due pareggi e due sconfitte il bilancio dei quattro precedenti. La squadra allenata dall’ex Inter Stankovic è prima nel suo campionato dove è ancora imbattuta (19 vittorie e due pareggi); il Milan ha perso la testa della classifica (Inter ora a +1) nell’ultimo turno di Serie A.