L'allenatore rossonero ha parlato alla vigilia della sfida di Belgrado contro la Stella Rossa, per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League (diretta su Sky Sport Uno, giovedì alle 18.55): "Vogliamo essere la sorpresa della competizione. Contro lo Spezia non abbiamo giocato da Milan. Inizia una fase determinante della stagione, non dobbiamo pensare al derby di domenica. Mandzukic titolare? Sta lavorando alla grande, penso possa essere pronto" EUROPA LEAGUE, IL CALENDARIO DEI SEDICESIMI Condividi:

"Bisogna guardare avanti, sabato non abbiamo giocato da Milan. Nello sport quello che hai fatto in precedenza non conta, conta cosa fai da domani. Siamo concentrati nel partire subito bene in questa doppia sfida, contro una squadra che gioca un buon calcio e sta dominando il proprio campionato". Stefano Pioli guarda oltre la sconfitta contro lo Spezia, che ha comportato il sorpasso dell'Inter in vetta al campionato, e carica così il Milan verso la trasferta di Belgrado contro la Stella Rossa, in calendario giovedì sera alle 18.55 per i sedicesimi di finale di Europa League con diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Possibili novità nella formazione titolare, con Mandzukic che potrebbe avere una possibilità dal primo minuto: "Mario è un grandissimo professionista, un grande giocatore - spiega Pioli - si è inserito bene e sta lavorando tanto, con disponibilità, per essere al meglio. Sta lavorando alla grande e penso possa anche essere pronto per giocare domani".

"Ibra convocato, spiaciuto per assenza tifosi" approfondimento Milan, che succede? I motivi della flessione Nella lista dei disponibili ci sarà anche Ibrahimovic: "Zlatan è convocato, verrà a Belgrado tutta la squadra. Che rapporto ho con lui, Rebic e Mandzukic? Sono belli tosti, hanno belle personalità, ti rispettano tanto e dicono quello che pensano. A me piacciono le persone che si rapportano così". Anche a Belgrado, come accade ormai da mesi, non ci sarà il pubblico sugli spalti: "Siamo dispiaciuti, il calcio è fatto per i tifosi, è fatto di entusiasmo e passione. Avrebbe caricato la Stella Rossa ma anche noi. Ci spiace che non ci siano i tifosi".

"Vogliamo essere la sorpresa dell'Europa League" approfondimento La Stella Rossa non si ferma più: Milan avvisato Tre giorni dopo la Stella Rossa, ci sarà il derby. Pioli non vuole però pensare già a domenica: "Dobbiamo avere la massima attenzione sulla Stella Rossa, siamo contenti di tornare a giocare in ambito europeo. La squadra deve sentire le sensazioni, la gioia, l'entusiasmo che abbiamo avuto 139 giorni fa contro il Rio Ave. Vogliamo essere una sorpresa anche in questa competizione. Siamo soddisfatti del nostro percorso, dovremo mantenere la massima umiltà ma anche la consapevolezza dei nostri mezzi". La stagione è però in un momento che può determinare gli obiettivi: di qui a fine febbraio il Milan affronterà due volte la Stella Rossa in Europa League e sfiderà Inter e Roma in campionato. "Per noi inizia un periodo intenso - ammette Pioli - decisivo per campionato ed Europa League. Dobbiamo sempre cercare di giocare al massimo. A partire da domani".