Stella Rossa-Milan, tutto quello che c'è da sapere

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

Stella Rossa e Milan si affronteranno per la quinta volta in una competizione europea (qualificazioni comprese): rossoneri imbattuti nei quattro precedenti, avendo ottenuto due vittorie e due pareggi contro la squadra serba. L'ultima sfida tra queste due squadre risale all'agosto 2006, quando si affrontarono nei preliminari di Champions League: fu il Milan a prevalere per 2-1 a Belgrado, grazie alle reti di Filippo Inzaghi e Clarence Seedorf, e a qualificarsi per la fase a gironi della competizione (che i rossoneri vinceranno nella finale di Atene contro il Liverpool).

Curiosità

Precedenti negativi per la Stella Rossa contro tutte le formazioni italiane, visto che la vittoria manca da sei partite (2 pareggi e 4 sconfitte): l'ultimo successo risale al dicembre 2005 contro la Roma in Coppa Uefa. Milan che invece ha vinto le ultime due partite di Europa League e (qualificazioni escluse) non chiude una striscia vincente di tre successi consecutivi in una competizione europee da novembre 2008 (in quel caso arrivò fino a quattro). Rossoneri che vanno invece in rete da 10 trasferte consecutive in competizioni europee, qualificazioni incluse: in questo caso si tratta già nella miglior striscia positiva nella storia del club. Milan che ha superato in otto occasioni su 10 i sedicesimi di finale di Coppa Uefa/Europa League (uniche eliminazioni contro l'Espanyol nel 1987-88 e il Werder Brema nel 2008-09). La Stella Rossa ha invece passato soltanto una volta i sedicesimi di finale di Coppa Uefa/Europa League nelle ultime quattro edizioni in cui ha partecipato.