Fonseca: "La qualificazione non è chiusa"

L'allenatore della Roma Paulo Fonseca alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di Europa League Roma-Braga: "La qualificazione non è chiusa. Dobbiamo avere l'ambizione di vincere la partita e non di gestirla. Sono tutti momenti decisivi, ma adesso non penso al Milan, penso solo all'Europa League". El Shaarawy pronto all'esordio da titolare: "Domani sarà una partita importante per me e per la squadra"

Centrare la qualificazione agli ottavi di Europa League, costruita con il 2-0 dell’andata in Portogallo, evitando di pensare al Milan. Paulo Fonseca, alla vigilia del match contro il Braga, lancia El Shaarawy dal primo minuto e non considera già archiviato il turno: "El Shaarawy è pronto per giocare e aiutare la squadra. Per quanto riguarda la sfida di domani, per me la partita non è chiusa. Dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per affrontare il Braga, una squadra forte di cui conosco la mentalità: arriverà a Roma per cambiare il risultato. Dobbiamo avere l’ambizione di vincere la partita e non gestirla".

Fonseca traccia poi la situazione su alcuni giocatori, a cominciare da Pastore: “E’ stato fermo a lungo. Sta recuperando piano piano la miglior condizioni. Per me è stato importante averlo vicino alla squadra. Spinazzola sta bene, può giocare dall’inizio. E in chiave Milan, aggiunge: “Smalling e Ibanez è difficile che recuperino, Kumbulla è più vicino al rientro”.

E proprio il Milan, avversaria sullo sfondo domenica in campionato, possibile gara chiave per proseguire la rincorsa Champions, non è al momento al centro dei pensieri dell’allenatore della Roma, focalizzato solo sul Braga: "Penso solo all’Europa League, non al Milan. Dobbiamo chiudere il discorso qualificazione. Poi penseremo al campionato".