Milan-Stella Rossa, le probabili formazioni

Si riparte dal 2-2 della gara d'andata di Belgrado, con Pioli che si affiderà a Leao come unica punta e concederà un turno di riposo a Ibrahimovic. In difesa spazio a Tomori, mentre sulla trequarti agiranno Castillejo, Krunic e Calhanoglu. Le possibili scelte dei due allenatori per la sfida delle 21, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252