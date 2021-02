Napoli-Granada, le probabili formazioni

Gattuso in grande emergenza in attacco, viste le indisponibilità di Osimhen, Petagna e Lozano: reparto offensivo affidato alla coppia Politano-Insigne, con l'allenatore azzurro che cambierà modulo e giocherà con la difesa a 3. Le possibili scelte dei due allenatori per il match delle ore 18.55, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 254