Europa League, calendario e orari dei sedicesimi

Gare di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, con protagoniste anche tre squadre italiane: giovedì alle 18.55 toccherà al Napoli provare a ribaltare il 2-0 subito in trasferta contro il Granada, mentre alle 21.00 sarà la volta di Roma e Milan, impegnate rispettivamente contro Braga e Stella Rossa, dopo i risultati positivi dell'andata. Il programma completo

Dopo la due giorni di Champions League, le partite europee continuano con le gare di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Si partirà però già al mercoledì, a poche ore dai match dell'andata degli ottavi di Champions: alle ore 18 toccherà infatti a Tottenham e Wolfsberger regalare agli appassionati un primo antipasto in vista di Atalanta-Real Madrid e Borussia Monchengladbach-Manchester City delle ore 21. Le altre 15 sfide si giocheranno invece nella canonica serata del giovedì. Protagoniste anche le italiane, a partire dalle ore 18.55, con il Napoli chiamato al Maradona a ribaltare il 2-0 subito all'andata sul campo del Granada. Sicuramente più agevole, almeno sulla carta, il compito della Roma, che alle 21.00 ospiterà il Braga all'Olimpico dopo aver vinto 2-0 in Portogallo. Allo stesso orario giocherà anche il Milan contro la Stella Rossa, dopo aver pareggiato per 2-2 al Maracanà di Belgrado. Ecco il programma completo e gli orari dei sedicesimi di finale di Europa League.