Fonseca: "Grande atteggiamento dei miei ragazzi"

L’allenatore giallorosso ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Braga: "Grande partita e vittoria importante". E sull’infortunio di Dzeko: "Vedremo cosa è successo. Penso che non sia nulla di grave ma dovremo valutare domani per capire bene la situazione e l’entità del problema. In Europa League vogliamo arrivare più avanti possibile, ora pensiamo a recuperare uomini per il Milan"

Prosegue il cammino della Roma in Europa League. Dopo lo 0-2 giallorosso in Portogallo nell’andata dei sedicesimi, la squadra di Paulo Fonseca si impone 3-1 sul Braga anche all’Olimpico e vola agli ottavi di finale. A fine partita, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato l’allenatore giallorosso: "Abbiamo giocato una buona partita, vincere era la cosa più importante. Abbiamo anche gestito i giocatori per la prossima partita. Non era semplice far giocare Karsdorp, ma ha fatto molto bene. Anche per Veretout vale lo stesso, erano fuori posizione e fa piacere vedere questi sacrifici da parte dei ragazzi. Abbiamo rispettato una squadra forte, l’atteggiamento conta molto". E sull’infortunio all’inguine di Dzeko, uscito al 67’: "Vedremo cosa è successo. Penso che non sia nulla di grave ma dovremo valutare domani per capire bene la situazione e l’entità del problema. Edin oggi è stato convincente, è buono per la squadra avere questa competitività tra lui e Borja Mayoral. Sono soddisfatto di entrambi. Se avrebbe comunque giocato Borja con il Milan? Io pensavo solo alla partita col Braga, ora vedremo".