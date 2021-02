Dell’infortunio all’inguine di Dzeko ha parlato anche Fonseca al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport: "Vedremo cosa è successo. Penso che non sia nulla di grave ma dovremo valutare domani per capire bene la situazione e l’entità del problema. Edin oggi è stato convincente, è buono per la squadra avere questa competitività tra lui e Borja Mayoral . Sono soddisfatto di entrambi. Se avrebbe comunque giocato Borja con il Milan? Io pensavo solo alla partita col Braga, ora vedremo"

I numeri di Dzeko in stagione

Buoni numeri per Edin Dzeko in questa stagione, nonostante il caso con Fonseca (e il possibile scambio con Sanchez alla fine non andato in porto) lo abbia fermato per qualche partita: sono 10 i gol stagionali, insieme a un assist, in 25 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Ora, il bosniaco potrebbe anche saltare le prossime due partite per il problema all’inguine.