Roma chiamata a conservare lo 0-2 conquistato all'andata sul campo del Braga, per conquistare la qualificazione agli ottavi di Europa League: per farlo Fonseca recupera Cristante in difesa e si affida a Dzeko al centro dell'attacco. Chance anche per El Shaarawy dal primo minuto. Le possibili scelte dei due allenatori per il match delle ore 21, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 Condividi:

Discorso qualificazione che si è messo in discesa dopo lo 0-2 conquistato all'andata sul campo del Braga: Roma che però non si fida e deve compiere l'ultimo passo prima di conquistare gli ottavi di finale di Europa League. Fonseca non attuerà dunque un forte turnover e si affiderà nuovamente dal primo minuto a Edin Dzeko al centro dell'attacco, con Pedro ed El Shaarawy a completare il tridente. Ecco le possibili scelte dei due allenatori per il match che inizierà alle ore 21, in diretta su Sky Sport Arena (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet).

La probabile formazione della Roma leggi anche Fonseca: "La qualificazione non è chiusa" Fonseca non attuerà un grande turnover, nonostante la qualificazione sia molto vicina dopo la vittoria per 2-0 in trasferta dell'andata. L'allenatore portoghese non si fida però della sua ex squadra, come lui stesso ha dichiarato nella conferenza stampa della vigilia, e si affiderà in difesa al rientrante Bryan Cristante: l'ex Atalanta ha recuperato e giocherà da centrale, affiancato da Mancini e Spinazzola, che giocherà nuovamente nel terzetto arretrato a causa delle assenze di Ibanez, Smalling e Kumbulla. A centrocampo spazio a Diawara al fianco di Veretout, mentre sugli esterni agiranno Karsdorp e Bruno Peres. Fonseca ha confermato l'esordio dal primo minuto per El Shaarawy, che agirà insieme a Pedro alle spalle di Dzeko. Roma (3-4-2-1) probabile formazione: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Veretout, Diawara, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca